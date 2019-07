Calciomercato Lazio, Sportitalia: "Fernandes a un passo dal Manchester"

CALCIOMERCATO LAZIO, MILINKOVIC O BRUNO FERNANDES? - Il rischio è che diventi una telenovela. Pogba, Milinkovic, Bruno Fernandes. Nomi apparentemente distanti ma legati da un destino comune, il futuro in bilico. Tutto ruota attorno alla cessione o meno del centrocampista francese al Real Madrid: se Pogba lascerà il Manchester United, allora i Red Devils tenteranno l'assalto alla stella della Lazio o dello Sporting Lisbona. E, se nelle ultime ore la quotazione di Bruno Fernandes sembrava in ribasso - Milinkovic resta sempre l'obiettivo numero uno - adesso pare nuovamente tornata in auge. Da quanto riporta Sportitalia, l'accordo tra gli inglesi e lo Sporting per l'ex Samp sarebbe vicino. La cifra è quella trapelata nei giorni scorsi: 62 milioni di euro, un ammontare di gran lunga inferiore a quello che lo United dovrebbe spendere per Sergej. È questo, probabilmente, il motivo per cui l'operazione che porterebbe Bruno Fernandes a Manchester sembra destinata a concludersi con un lieto fine. Mancano poco più di 10 giorni alla chiusura del calciomercato inglese e, volente o nolente, la telenovela sull'eventuale sostituto di Pogba sta vivendo le sue ultime puntate.

LALAZIOSIETEVOI - LA STORIA DI FEDERICO

LAZIO-MANTOVA, LA PARTITA

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 27