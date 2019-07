Calciomercato, Florentino convinto per Pogba: l'intreccio con Milinkovic

Il calciomercato europeo sta disegnando uno scenario pazzesco che riguarda Lazio, Manchester United, Real Madrid e a cascata il Trabzonspor. Secondo quanto riporta il Sun Zidane avrebbe convinto Florentino Perez a offrire al Manchester United 150 milioni di sterline per Pogba, pari a 166 milioni di euro. Questa cifra sarebbe sufficiente per il Manchester, complice anche la volontà del calciatore, e permetterebbe ai Red Devils un doppio colpo in entrata.

LAZIO E MILINKOVIC - I due nomi individuati dal club inglese sono Milinkovic della Lazio e Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona. Il tempo stringe, considerando la chiusura del mercato in entrata in Premier dell'8 agosto e nei prossimi giorni potrebbero entrare nella fase più calda le trattative. Il domino poi si completerebbe con la Lazio su Yazici del Trabzonspor. Un giro incredibile.

