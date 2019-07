Calciomercato Lazio, attesa a oltranza per Milinkovic al Manchester United

Continua l'attesa per il grande nodo del calciomercato della Lazio: Sergej Milinkovic-Savic al Manchester United è un trasferimento che ha buone probabilità di concretizzarsi, ma i cui tempi non sono ancora del tutto maturi. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, arrivano voci contrastanti sulla riuscita dell'affare: dall'Inghilterra, dove il procuratore del serbo Kezman continua a lavorare per smussare gli angoli dell'offerta che il Manchester recapiterà alla Lazio, si parla di situazione quasi scontata che si chiuderà la settimana prossima, con la cessione di Pogba al Real Madrid. Da Roma invece frenano, i tempi potrebbero essere più lunghi. Tempi che però stringono: la finestra di mercato oltremanica chiuderà l'8 agosto, il Real può permettersi di aspettare per aggiudicarsi Pogba ma il Manchester dovrà uscire allo scoperto se vuole aprire questa particolare danza di mercato, altrimenti non potrà prendere un sostituto del francese.

L'OFFERTA - Intanto continuano i colloqui tra Kezman e i Red Devils: per Milinkovic accordo raggiunto sulla base di un quinquennale a sei milioni netti con la possibilità di incrementarli, per la Lazio si parla di 75 milioni di euro per il cartellino più 15 di bonus, 5 facili e 10 più complicati. Lotito, attraverso Kezman, tiene duro. Vorrebbe arrivare più facilmente alla quota dei 90 ritenuta congrua per la cessione di Milinkovic. Sia il patron della Lazio che Tare sono rientrati a Roma, attendono l'offerta: è possibile che la cessione di Milinkovic si concretizzi prima dell’amichevole con il Bournemouth e del ritiro di Marienfeld.

INZAGHI TRA I MIGLIORI ALLENATORI UNDER 45

SERIE A, DOMANI SI SORTEGGIA IL CALENDARIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE