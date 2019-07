Inzaghi, dalla gavetta ai big: è tra i migliori allenatori Under 45

Simone Inzaghi al top tra gli allenatore Under 45. Il riconoscimento arriva dal sito Football Talent Scout, che mette in classifica i migliori tecnici giovani. Al primo posto c’è Julian Nagelsmann, che nel 2016 (come Inzaghi) ha iniziato all’Hoffenheim a soli 29 anni (classe ’87). Una carriera partita con il botto, perché oggi allena il Lipsia e lo sta facendo con grandi risultati. Oltre ad Inzaghi e al tedesco, in lista ci sono Leonardo Jardim (Monaco), Marco Rose (Borussia Monchengladbach), André Villas-Boas, Eddie Howe del Bournemouth, che il prossimo 2 agosto stringerà la mano ad Inzaghino per l’amichevole in programma. E poi Frank Lampard e l’ex biancoceleste Sergio Conceicao.

Calciomercato, Caceres veso l'Atalanta

Calciomercato Lazio, Yazici in pole

TORNA ALLA HOMEPAGE