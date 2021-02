Diritti tv, Lotito e Agnelli frenano per l'ingresso dei fondi: la situazione

Continuano le trattative per i diritti tv della Serie A. L'assemblea tenutasi ieri tra i vertici delle società e quelli di Sky e Dazn si è conclusa con un rinvio delle votazioni per decidere chi delle due emittenti televisive avrà la meglio. Se alcune società tra cui Lazio, Juventus, Milan, Inter spingono per accettare l'offerta più sostanziosa di Dazn, le altre preferiscono temporeggiare. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, c'è da sbloccare anche la situazione relativa all'ingresso dei fondi di investimento nella media company. Se prima la fumata bianca sembrava vicina, ora il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha fatto marcia indietro, allineandosi di fatto con la posizione di Claudio Lotito.