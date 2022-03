Disastro Italia, il commento di Southgate: "Grande sorpresa, ma il calcio è così"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Italia non parteciperà al Mondiale in Qatar. La sconfitta contro la Macedonia del Nord è costata cara agli Azzurri che per la seconda volta consecutiva non prenderanno parte al torneo internazionale. Crollo vertiginoso della Nazionale che solo pochi mesi fa saliva sul tetto d'Europa battendo l'Inghilterra. Gareth Southgate, CT inglese che venne battuto proprio dalla squadra di Mancini, in conferenza stampa ha parlato del disastro azzurro: ”È una grande sorpresa, penso che sia chiaro che tutte le squadre vivono un ciclo. Non so se sia così, o se pesi ancora l'emozione per la finale, ma noi per esempio abbiamo giocato molto bene dagli Europei in poi. Il calcio è così".