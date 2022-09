Disordini finale di Champions, 2 tifosi si suicidano: "Erano sopravvissuti alla strage di Hillsborough"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A volte il calcio non riesce ad esprimere la sua funzione principale, quella di regalare gioia. Un fatto veramente triste è accaduto a seguito della finale di Champions League dello scorso 28 maggio 2022 allo Stade de France di Parigi, prima del quale si erano registrati gravi disordini, con 238 feriti e 68 arresti in totale. Come riporta il portale francese L'Equipe, due tifosi del Liverpool che erano rimasti coinvolti nel caos si sono suicidati. I supporters dei Reds, rispettivamente di 52 e 63 anni, avevano assistito 33 anni fa alla strage avvenuta allo stadio Hillsborough di Sheffield il 15 aprile 1989 in occasione della semifinale di FA Cup tra Liverpool FC e Nottingham Forrest. Quella sera furono 96 le vittime, compresi dei bambini. I due tifosi hanno quindi rivissuto il trauma e hanno deciso di togliersi la vita.

Peter Scarfe, presidente dell’associazione a sostegno dei sopravvissuti di Hillsborough, ha dichiarato: "Non posso dare troppi dettagli su questi suicidi, perché le indagini sono in corso. Posso dire che uno è avvenuto circa una settimana dopo la finale di Saint-Denis e l’altro, la scorsa settimana. Le vittime avevano circa 52 e 63 anni e non c’è dubbio che, se hanno commesso questo atto irreparabile, è perché l’ultima finale di Champions League ha riattivato in loro il trauma del 1989, che pensavano di aver superato. Il ricordo del 1989 è tornato a tormentarli perché gli eventi allo Stade de France hanno molte cose in comune con quelli di Hillsborough. In entrambi i casi si sono create strozzature che impedivano di muoversi, con persone schiacciate l’una contro l’altra sotto un tunnel, tornelli bloccati che impedivano l’ingresso nello stadio e soprattutto false accuse. Il governo francese, proprio come fece la polizia inglese nel 1989, ha accusato i tifosi del Liverpool di essere responsabili dei disordini”.