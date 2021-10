Donnarumma, l'ira di Raiola: "Fischi disgustosi e il Milan mi ha deluso"

Non sono piaciuti a tanti e meno che mai a Mino Raiola i fischi riservati a Gigio Donnarumma nella gara di Nations League contro la Spagna. La verità è che quello che si temeva è puntualmente accaduto e a nulla sono serviti i moniti da parte della stampa. Una parte dei tifosi ha deciso di contestarlo per quanto accaduto in estate con la sua partenza a zero verso il Psg.

Come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei il suo procuratore non si è fatto scivolare addosso l'accaduto: "Sono disgustato dai fischi a Gigio e trovo altrettanto strano e molto deludente che il Milan, che conosce la verità, non abbia preso le distanze da questo inaccettabile e ingiusto comportamento. Lasciami dire che è un episodio che non ci ha fatto fare una bella figura davanti al mondo".

