Italia, torna Immobile con la Svizzera: un record nel mirino

RASSEGNA STAMPA - Immobile potrebbe davvero tornare con la Svizzera. In vista della partita del 12 novembre contro la squadra del ct Yakin il capitano della Lazio potrebbe riprendersi il posto nel tridente offensivo targato Mancini. Direzione Mondiale, chissà quale sarà il destino dell'Italia, al momento il girone recita primo posto per gli azzurri. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Mancini ripartirà dalle certezze. Il 12 novembre servirà tanto lavoro sporco, aggressività, presenza offensiva. Quello che a Immobile e Belotti riesce meglio. Il ct azzurro tornerà ad affidarsi ai centravanti che gli hanno permesso di laurearsi campioni d'Europa.

RECORD NEL MIRINO - Ciro, fermo per essersi lesionato il muscolo semimembranoso della coscia destra, sogna di ripartire e siglare un altro gol alla Svizzera per realizzare un altro record. Se il bomber biancoceleste dovesse segnare, raggiungerebbe a quota 16 gol Luca Toni e Gianluca Vialli nella classifica dei migliori marcatori dell'Italia. Un altro obiettivo nel mirino per lui per arginare tutte le critiche che costantemente, gli piovono addosso.