Dordrecht, Miceli: “Ho giocato alla Lazio per dieci anni. In Italia se non fai..."

L’ex centrocampista della Lazio Primavera Alessio Miceli è ormai un giocatore del Dordrecht, squadra olandese che milita nella seconda divisione. Nel corso di un’intervista riportata da Pzc, ha analizzato il momento della sua squadra e tra le domande è stato inevitabile il paragone con la sua avventura in Italia e soprattutto agli anni in biancoceleste. Queste le sue parole: “Ho giocato per la Lazio per dieci anni. Il mio debutto in prima squadra è stato contro il Vitesse e contro lo Zulte Waregem, qui ero nella formazione titolare. Entrambe le partite erano in Europa League. Nelle giovanili della Lazio ho lavorato con l'allenatore Michele Santoni a livello di under 17, che poi ha continuato a seguirmi".

GIOCO – “Se non fai quello che ti viene detto in Italia, non vedrai mai il campo. Qui la mentalità calcistica è molto diversa. Prima devi pensare a giocare in modo compatto, evitare i gol e poi segnare. Qui il calcio è molto più concentrato sugli attacchi. Questo è bello".

