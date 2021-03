Draghi: "Dl Sostegni prima risposta alla povertà. Vaccino? Farò Astrazeneca"

Dopo aver approvato il dl Sostegni il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in conferenza stampa, la prima dall'inizio del suo mandato. I passaggi più importanti: "Questo decreto è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese di essere aiutate e ai lavoratori. È una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare. C'è l'ipotesi di un secondo stanziamento in occasione della presentazione del Def".

VACCINO - "Non ho ancora fatto la prenotazione, ma la mia classe di età è entrata tra quelle che possono accedere alle vaccinazioni: lo farò e farò Astrazeneca, certo. Mio figlio l'ha fatto l'altro ieri a Londra, non c'è nessun dubbio, nessuna prevenzione. Siamo a 159mila vaccini giornalieri, arriveremo 500mila in aprile. Ricordo che siamo partiti da 69mila vaccini al giorno. Arriveremo a 500mila in aprile e l'obiettivo è raggiungere anche cifre più alte in maggio e giugno. Un po' tutto il governo e tutta l'Italia è in grande attività per assicurare che la campagna di vaccinazione proceda con la massima velocità e la massima capillarità possibile. I siti vaccinali continuano ad aumentare. Solo in questi giorni sono aumentati del 25%".

SCUOLA - "La scuola sarà la prima a riaprire quando la situazione dei contagi lo permetterà, almeno fino alla prima media".

