E se l’Italia fosse al Mondiale? I calciatori che avrebbero meritato la convocazione

Il Mondiale in Qatar è in corso e sta tenendo tifosi e appassionati incollati alla televisione. Tanti campioni e tante grandi squadre in campo, anche se l'assenza dell'Italia lascia ancora l'amaro in bocca. E se invece la Nazionale di Mancini si fosse qualificata per la competizione più importante del mondo? Quali calciatori italiani avrebbero meritato la convocazione per quanto fatto vedere in questi ultimi mesi? Scopriamoli ruolo per ruolo.

PORTIERI (3) – Qui bisogna scontentare qualcuno. Donnarumma sarebbe stato certo del posto. Lo avrebbero meritato anche Meret, Vicario e Provedel allo stesso modo. Mancini ne avrebbe dovuto tagliare fuori uno, probabilmente con il lancio della monetina.

DIFENSORI (8) – Lazzari e Di Lorenzo come terzini destri, Dimarco e Spinazzola sulla corsia di sinistra. Come centrali Bonucci, capitano e leader della Nazionale, uno tra Bastoni e Acerbi, da una parte la freschezza e dall’altra l’esperienza, e poi la coppia biancoceleste Casale-Romagnoli per l’alto rendimento avuto in questa prima parte di stagione. Scalvini candidato come possibile sorpresa.

CENTROCAMPISTI (8) – Barella, Tonali, Verratti e Jorginho sicuri. Poi lotta aperta per gli altri quattro posti con tanti che si sarebbero candidati: Locatelli, Pellegrini, Cataldi, Fagioli, Miretti, Frattesi, Cristante, Pessina, Pobega e Ricci.

ATTACCANTI (7) – Immobile, Scamacca e Raspadori come riferimenti centrali. Grifo e Zaccagni da una parte, Chiesa e uno tra Zaniolo, Politano e Berardi, al netto dei vari infortuni dall’altra. Possibile carta a sorpresa: Moise Kean.