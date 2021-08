Eintracht, il neo acquisto Lenz: "Voglio giocare, non fare la riserva di Kostic"

L'Eintracht Francoforte è molto attiva sul calciomercato, anche in relazione alla possibile cessione di Filip Kostic alla Lazio. Ormai è solo questione di ore per l'annuncio di Jens Petter Hauge dal Milan, esterno con caratteristiche simili a Kostic seppur più offensivo. Considerando il 3-4-2-1 come schema preferito dal tecnico del club tedesco Oliver Glasner, nella sessione in corso è arrivato dall'Union Berlino anche Christopher Lenz, più adatto al ruolo di esterno di centrocampo con una difesa a tre alle spalle. Oggi il neo acquisto ha parlato ai microfoni di FAZ, facendo riferimento anche a Kostic: "Quando giochiamo con la difesa a tre ho un concorrente incredibilmente bravo, che è Filip Kostic. Tutti sanno quanto è forte, anch'io. Certo che non voglio nascondermi dietro di lui, ma voglio imparare molto. Non mi vedo come la sua riserva, voglio assolutamente giocare il più possibile".

