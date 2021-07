Empoli, Andreazzoli: “Esordio con la Lazio? Non ci facciamo intimorire”

Buona la prima anche per l'Empoli che stende 12-0 il Castelfiorentino in amichevole. A fine partita, Aurelio Andreazzoli, tecnico dei toscani, ha commentato la vittoria avvicinandosi anche all'esordio in Serie A del prossimo 22 agosto contro la Lazio di Sarri. Di seguito le parole del tecnico riportate da Tuttomercatoweb: "Ho trovato il gruppo come mi aspettavo, ho avuto tante conferme. Abbiamo concluso il lavoro di questa settimana e andiamo avanti seguendo i programmi. Aspettiamo di essere completi, finora abbiamo avuto qualche difficoltà a livello numerico".

IMPATTO CON LA SERIE A - "Abbiamo tante cose da migliorare, dei piccoli particolari, per il passaggio dalla Serie B alla A. Nella massima serie gli avversari sono più forti, non possiamo sbagliare e non possiamo permetterci di rimanere a giri bassi. I presupposti per far bene ci sono tutti qui, ce la metteremo tutta e io ad oggi sono soddisfatto. Cercheremo di non disperdere energie per arrivare pronti all'inizio del campionato. Vogliamo confrontarci e non spaventarci. Tutti volevamo la Serie A, siamo riusciti a ottenerla e ora vogliamo giocarcela con tutti senza farci intimorire dal calendario che ci vedrà affrontare subito Lazio e Juventus".

MERCATO - "Sono cose private, ne parliamo tutti i giorni. La volontà della società è fare il meglio possibile, ovviamente rispettando i suoi mezzi e le sue risorse. Abbiamo le idee chiare su dove intervenire, ma dobbiamo anche essere fortunati. Non vogliamo avere fretta".