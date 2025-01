ESCLUSIVA - 125 anni Lazio, parla Gonzalez: "Sono stati gli anni più belli della mia carriera"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Tutti per la Lazio. La Prima Squadra della Capitale oggi, 9 gennaio 2025, compie 125 anni. Per l'occasione l'ex centrocampista biancoceleste Alvaro Gonzalez è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per ricordare il suo passato a Roma e per fare gli auguri alla società. Lo stesso ha fatto Dusan Basta. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Gli anni alla Lazio sono stati i più belli della mia carriera, senza dubbio. Ho tantissimi ricordi, il migliore la vittoria della Coppa Italia vinta 'in faccia' alla Roma. Ma anche il mio gol in semifinale alla Juventus. Quelle stagioni sono state rese possibili grazie ad Auronzo di Cadore, nel 2010, quando sono arrivato. Non mi conosceva nessuno, se non Muslera e gli argentini. Ho fatto un ritiro straordinario e mi sono guadagnato la fiducia di mister Reja. Non ho mai giocato così bene, sono arrivato al mio limite per prendermi un posto nella rosa e poi in squadra. Quei giorni mi hanno permesso di diventare 'il motorino' e sono molto orgoglioso di quello. Tanti auguri, Lazio!".

