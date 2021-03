Euro 2020, Gravina assicura: "Lo inaugureremo all'Olimpico con il pubblico"

"L'opzione di giocare qualsiasi partita di Euro 2020 in uno stadio vuoto è fuori discussione". Era stato questo l'avvertimento di Ceferin, presidente UEFA, circa un mese fa riguardo all'assenza dei tifosi negli stadi in molti dei Paesi che dovranno ospitare il prossimo Europeo. Tra questi anche l'Italia, ma il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rassicurato tutti. “Sono certo che inaugureremo l’Europeo a Roma l’11 giugno con Italia-Turchia. E lo faremo con la presenza del pubblico" - ha dichiarato nella conferenza stampa di oggi - "Non so ancora quanti spettatori ci saranno, ma il pubblico ci sarà di sicuro. La vittoria finale? Ci manca da tantissimi anni, stiamo lavorando per colmare questa sensazione di vuoto. L’ho definito già nel 2018 un rinascimento culturale"