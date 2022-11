Europa League, chi scende dalla Champions: tutte le terze classificate

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 23:00- Cala il sipario all'Allianz Stadium. La Juventus perde per 2-1 contro il Paris Saint-Germain nonostante una buona prestazione. I ragazzi di Allegri scendono in Europa League staccando il Maccabi Haifa per differenza reti: le due squadre sono entrambe a pari punti. Il Milan divora il Salisburgo mandato ko per 4-0 e lo spedisce in terza posizione. Così facendo i rossoneri conquistano il secondo posto del gruppo E. Il Manchester City vince di misura in rimonta contro il Siviglia che scende così in Europa League. A seguire, le otto terze classificate.

GIRONE A - Terza classificata: Ajax

GIRONE B - Terza classificata: Bayer Leverkusen

GIRONE C - Terza classificata: Barcellona

GIRONE D - Terza classificata: Sporting Lisbona

GIRONE E - Terza classificata: Salisburgo

GIRONE F - Terza classificata: Shakhtar Donetsk

GIRONE G - Terza classificata: Siviglia.

GRUPPO H - Terza classificata: Juventus

Restano soli pochi minuti prima che le porte della fase a gironi della Champions League si chiudano definitivamente. Nel frattempo, grandi novità per il gruppo F in cui il Real Madrid sempre più protagonista stende ed elimina dalla competizione il Celtic con un pesantissimo 5-1, conquistando così la vetta della classifica e gli ottavi di finale. Serata amara invece per lo Shakhtar Donetsk che viene battuto con un roboante 4-0 rifilato dal Lipsia e scende così in Europa League posizionandosi in terza posizione. Infine, il Siviglia è già certo di scendere matematicamente nella seconda competizione europea, attualmente impegnata sul campo del Manchester City. A seguire, le cinque terze classificate - momentaneamente - che parteciperanno agli spareggi di Europa League.