Europa League, girone rebus: la Lazio si qualifica se...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si era mai visto un girone così equilibrato. A 180 minuti dal termine della fase a gruppi di Europa League, la situazione nel raggruppamento F vede Feyenoord, Midtjylland, Lazio e Sturm Graz tutte a 5 punti, posizionate in questo ordine per migliore differenza reti. Le prossime due partite saranno decisive per capire le due squadre che accederanno alla fase successiva e soprattutto chi lo farà da prima classificata, evitando così i sedicesimi, e chi da seconda. Di seguito tutte le combinazioni per una Lazio che supera la fase a gironi.

LA LAZIO SI QUALIFICA SE...

- Vince entrambe le partite rimaste, prima il Midtjylland all'Olimpico e poi il Feyenoord a Rotterdam. Se dovesse accadere, la Lazio avrebbe ottime chance da passare come prima perché anche in caso di arrivo a pari punti con lo Sturm, i biancocelesti hanno, in questo momento una miglior differenza reti (sono pari negli scontri diretti).

- Totalizza quattro punti nelle prossime due partite contro Midtjylland e Feyenoord. Non significherebbe primo posto garantito, ma vorrebbe dire comuqneu passaggio del turno.

- Colleziona due pareggi nelle prossime due partite. In questo caso però passerebbe da seconda del girone e deve sperare che stasera il Feyenoord non vinca a Graz e che poi lo Sturm superi in Danimarca il Midtjylland.