Europa League, il punto sui gironi: tutte le squadre già qualificate

Mancano ancora 90 minuti alla fine della fase a giorni di Europa League, ma ci sono già diversi verdetti. Tante squadre già qualificate e tante addirittura già certe del primo posto e quindi degli ottavi di finale. Chi passa da secondo invece, dovrà affrontare un turno in più contro una delle terze che arrivano dalla Champions. La Lazio è ancora a metà, manca l'ultimo step per conoscere il futuro dei biancocelesti. Se gli uomini di Sarri dovessero battere il Galatasaray andrebbero avanti da primi, in caso contrario passerebbero dai sedicesimi di finale. Di seguito le squadre già qualificate e quelle già agli ottavi.

SQUADRE QUALIFICATE DA PRIME: West Ham, Lione, Bayer Leverkusen, Monaco.

SQUADRE QUALIFICATE: Lazio, Galatasaray, Betis, Rangers, Eintracht Francoforte, Olympiakos.