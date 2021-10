Europa League, le avversarie della Lazio: Marsiglia bloccato dal Nizza

Finisce 1-1 il big match tra Marsiglia e Nizza in Ligue 1. Al gol di Gouiri in apertura di partita ha riposto Payet al tramonto del primo tempo regalando un pareggio al prossimo avversario della Lazio in Europa League. Prima della sfida con i biancocelesti i francesi se la vedranno domenica con il Clermont Foot dove proveranno l'attacco al secondo e al terzo posto occupati rispettivamente dal Lens e dal Nizza.