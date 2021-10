Europa League, le avversarie della Lazio: quinta partita senza vittoria per la Lokomotiv Mosca

Nella decima giornata di Premier League Russa, la Lokomotiv Mosca cade in casa contro il Rostov. I ragazzi di Nikolic, reduci dalla sconfitta in Europa League contro la Lazio, perdono 2-1 e mettono in fila la quinta gara consecutiva senza vittoria. Tre pareggi e due insuccessi per i russi che oggi la sbloccano dopo pochi minuti con Maradishvili. Poi gli ospiti la ribaltano grazie a un autogol e a Poloz a un minuto dalla fine. Con questo risultato la Lokomotiv scivola al quarto posto in classifica.