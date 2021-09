Europa League, le favorite per la vittoria finale: la quota della Lazio

Si apre il sipario dell'Europa League. È quasi tutto pronto per l'inizio della fase a gironi della competizione che vedrà in campo tante squadre di livello pronte a giocarsela per arrivare fino in fondo. Aspettando le terze classificate dei gironi di Champions che scenderanno in EL, i bookmakers vedono come favorite per la vittoria finale il Leicester e il Napoli, finite per altro nello stesso gruppo, a quota 12. Subito dopo c'è il West Ham,a quota 15, e la Lazio con Sarri che potrebbe concedere il bis dopo aver già alzato la coppa al cielo con il Chelsea. Il successo dei biancocelesti paga 18 volte la posta. A scendere Bayer Leverkusen, Real Sociedad e Lione (20), Eintracht Francoforte (25) e PSV, Monaco e Real Betis (33).