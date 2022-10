Europa League, non solo la Lazio in campo: il programma di oggi

TUTTOmercatoWEB.com

Va in scena oggi il terzo turno di Europa League. Oltre alla Lazio impegnata con lo Sturm Graz, scenderà in campo anche la Roma all’Olimpico per affrontare il Betis Siviglia. I biancocelesti sono reduci da una pesante sconfitta contro il Midtjylland e avranno oggi l’occasione per riscattarsi, i giallorossi al contrario forti della vittoria contro l’HJK Helsinki cercheranno di replicarsi contro gli spagnoli. Di seguito il programma completo delle partite di oggi, oltre alle italiane

ORE 18:45

Sturm Graz-Lazio

Omonia-Manchester United

HJK-Ludogorets

Monaco-Trabzonspor

Zurigo-PSV

Malmo-Union Berlino

Sheriff-Real Sociedad

ORE 21:00

Roma-Betis

Arsenal-Bodo/Glimt

Rennes-Dinamo Kiev

Fenerbahçe-AEK Larnaca

Midtjylland-Feyenoord

Olympiacos-Qarabag

Braga-Union St. Gilloise

Friburgo-Nantes