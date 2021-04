Europa League, semifinali atto primo: la Roma vola all'Old Trafford

È la notte delle semifinali di Europa League. Dopo i primi verdetti delle gare di Champions, anche l'altro torneo europeo entra nel vivo. In campo scenderanno Villarreal - Arsenal e Manchester United - Roma, due gare sulla carta equilibrate per l'approdo in finale. I giallorossi vorranno cancellare il famoso 7-1 subìto proprio ad Old Trafford nel 2006 ma di fronte troveranno una squadra che ha vinto 6 delle sue ultime 7 partite. Entrambe le gare si disputeranno alle ore 21:00 e tra una settimana esatta ci saranno i match di ritorno.

Villarreal - Arsenal ore 21:00

Manchester United - Roma ore 21:00