Europa League, Zaniolo è quasi pronto e la Roma preme con la Uefa per inserirlo in lista

Nicolò Zaniolo è quasi pronto. Il brutto infortunio al ginocchio rimediato contro la Juventus a gennaio sembra lontano e nelle prossime settimane il calciatore potrebbe tornare a disposizione di Fonseca. La Roma fiuta la possibilità di poter contare sul classe'99 per il rush finale della stagione. Se in campionato il giocatore è utilizzabile, in Europa League non è così. Il centrocampista era stato tolto a gennaio in seguito al grave infortunio. Il coronavirus ha posticipato la stagione, ma la società non ha perso tutte le speranze. Secondo Sky Sport, il club sarebbe in pressing sulla Uefa per chiedere di poter reinserire Zaniolo nella lista. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma il regolamente prevede che la competizione venga terminata con la lista dei giocatori comunicata a gennaio. Chissà che il massimo organo europeo del calcio non decida di fare delle aperture e permettere così alla Roma di poter schierare Zaniolo.