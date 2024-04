Europa, ora la corsa è a nove: solo l'Inter è sicura della Champions

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Con l'ufficialità del quinto posto Champions League per le squadre italiane, comincia il rush finale per le prime nove squadre della Serie A. Si parte dell'Inter, già sicura della qualificazione nella massima competizione europea e pronta ad alzare lo scudetto; a seguire c'è il Milan che ha conquistato un buon vantaggio sulle inseguitrici, nonostante la recente eliminazione dall'Europa League e il probabile addio di Pioli. Al terzo posto c'è la Juventus anch'essa con un buon margine sulle avversarie grazie all'ottimo girone di andata disputato.

Dal quarto posto in poi iniziano le incertezze: al momento la quarta forza del campionato è il Bologna da sogno di Thiago Motta che sta disputando una stagione magica; la formazione rossoblù può concentrarsi nelle ultime sei partite solo sulla corsa Champions, non avendo altre competizioni che la vedono protagonista, ma come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe non essere un vantaggio. Per Roma e Atalanta, infatti, rimane ancora aperta la possibilità di agguantare la Champions grazie alla vittoria dell'Europa League.

A seguire ci sono Napoli e Lazio, due formazioni che stanno disputando una stagione sotto le aspettative e che proveranno ad agganciare i posti dei grandi, consapevoli che nello sprint finale potrebbero almeno aggiudicarsi un posto in Europa League. Infine la Fiorentina che ha ancora diverse strade da percorrere: la formazione di Italiano è infatti ancora in corsa per la Coppa Italia e per la Conference.