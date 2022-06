Europei U21, la Serbia di Kamenovic si schianta contro la Francia

TUTTOmercatoWEB.com

Amara sconfitta per Dimitrije Kamenović. Nell'ottava giornata del gruppo H di qualificazioni agli Europei Under 21 la Serbia U21 ha perso per 2-0 contro la Francia. La squadra di Kamenovic è stata beffata con le marcature di Thuram-Ullien al 42' e con il gol vittoria di Gouirli al 60'. Brutta battuta d'arresto dunque per la Nazionale di Kamenovic che rimane adesso in classifica alla terza posizione a quota 11 punti. Il prossimo incontro per il terzino della Lazio sarà martedì 7 giugno contro le Fær Øer U21.