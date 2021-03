Europei Under 21, pareggio all’esordio per l’Italia: gli Azzurrini finiscono in 9

Nell'esordio agli Europei Under 21, l'Italia non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Ceca. Gli Azzurrini la sbloccano nel primo tempo quando, al minuto 31, Cutrone innesca Scamacca che scarta il portiere avversario e deposita il pallone in rete. Nella ripresa gli uomini di Nicolato abbassano la guardia e la Repubblica Ceca trova il pareggio grazie a uno sfortunato autogol del centrocampista dello Spezia Maggiore. L'Italia termina la sfida addirittura in 9 uomini. Prima Tonali viene espulso per aver scalciato un avversario già a terra, poi Marchizza riceve una doppia ammonizione. Nella prossima gara Cutrone e compagni se la vedranno con la Spagna capolista nel girone in una sfida che può già rivelarsi decisiva.