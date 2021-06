Europeo, le rose che valgono di più sul mercato: la posizione dell’Italia

Il conto alla rovescia sta per terminare. Manca ormai sempre meno all'inizio degli attesissimi Europei di quest'estate che inizieranno l'11 giugno con il match inaugurale tra Italia e Turchia. L'attesa è tanta per vivere le ultime emozioni della stagione 2020/21. Squadre incredibili e fuoriclasse sono pronti a sfidarsi in giro per il continente, ma solo una nazionale metterà le mani sulla coppa. Ma quali sono le squadre più forti dell'Europeo? Di seguito il dato sulle compagini con i giocatori che valgono di più sul mercato riportato da Sky Sport. L'Italia è al sesto posto con un valore di 764 milioni.

24) FINLANDIA, valore della rosa: 44.5 milioni di euro

23) MACEDONIA DEL NORD, valore della rosa: 61.8 milioni di euro

22) UNGHERIA, valore della rosa: 74.85 milioni di euro

21) SLOVACCHIA, valore della rosa: 131.10 milioni di euro

20) GALLES, valore della rosa: 176.75 milioni di euro

19) REPUBBLICA CECA, valore della rosa: 190 milioni di euro

18) RUSSIA, valore della rosa: 190.80 milioni di euro

17) UCRAINA, valore della rosa: 197.20 milioni di euro

16) SVEZIA, valore della rosa: 215.05 milioni di euro

15) SCOZIA, valore della rosa: 269.85 milioni di euro

14) POLONIA, valore della rosa: 276.80 milioni di euro

13) SVIZZERA, valore della rosa: 283.50 milioni di euro

12) DANIMARCA, valore della rosa: 310.70 milioni di euro

11) AUSTRIA, valore della rosa: 320.60 milioni di euro

10) TURCHIA, valore della rosa: 325 milioni di euro

9) CROAZIA, valore della rosa: 375.8 milioni di euro

8) OLANDA, valore della rosa: 637.05 milioni di euro

7) BELGIO, valore della rosa: 669.4 milioni di euro

6) ITALIA, valore della rosa: 764 milioni di euro

5) PORTOGALLO, valore della rosa: 872.5 milioni di euro

4) SPAGNA, valore della rosa: 915 milioni di euro

3) GERMANIA, valore della rosa: 936.5 milioni di euro

2) FRANCIA, valore della rosa: 1.03 miliardi di euro

1) INGHILTERRA, valore della rosa: 1.32 miliardi di euro