Ex Lazio | Hoedt raggiunge Milinkovic: giocherà in Arabia Saudita

Wesley Hoedt è pronto a lasciare l'Europa. L'ex difensore della Lazio si trasferirà in Arabia Saudita all'Al Shabab. Nell'ultima stagione l'olandese aveva ritrovato la sua dimensione al Watford, in Championship. Ora però inizierà una nuova fase della sua carriera. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo saudita Al-Riyadiah, l'accordo tra club è stato trovato sulla base di 15 milioni di euro. Il 30enne deve solo svolgere le visite mediche per finalizzare il trasferimento. Giocherà nello stesso campionato di Sergej Milinkovic-Savic, altro ex biancoceleste. I due si sono conosciuti sia tra il 2015 e il 2017 nella Capitale che nella sstagione 2020/21.