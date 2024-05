Ex Lazio, quale futuro per Correa? Ecco dove potrebbe andare a giocare

Il River sogna in grande e il mercato sarà da club ambizioso. Tra i tanti obiettivi emersi nelle ultime ore ce n'è uno che riguarda un giocatore che tornerà in Serie A dopo la fine del prestito al Marsiglia: si tratta di Joaquin Correa, attaccante di proprietà dell'Inter che non rientra nei piani della società campione d'Italia. Il Tucu è stato avvistato in Argentina pochi giorni fa e si sta già godendo le vacanze dopo l'esperienza non proprio esaltante in Francia. Come riporta Tyc Sports, ha avuto recentemente un incontro con la dirigenza dell'Estudiantes e in particolare con il presidente, Juan Sebastián Verón: quello di La Plata è il club in cui è cresciuto calcisticamente e che gli ha permesso, nel 2015, di effettuare il grande salto verso l'Europa.

I Millonarios, però, sarebbero disposti a fare sul serio e avrebbero chiesto informazioni per conoscere la sua situazione e scoprire a quali condizioni potrebbe tornare nel calcio argentino. Correa, che non ha ancora compiuto 30 anni, sarebbe favorevole a un rientro Sudamerica, ma non è facile acquistarlo: il suo contratto con i nerazzurri scadrà a giugno 2025 e tra qualche settimana dovrà discutere con la dirigenza e mister Inzaghi, per capire quali sono i piani dell'Inter.