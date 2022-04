La Ferrari ha iniziato questo Mondiale 2022 con un margine in termini di adattabilità e affidabilità sulla Red Bull. Nelle ultime ore è però stata pubblicata una news relativa al primo grande aggiornamento della Red Bull per cercare di recuperare sulla Ferrari: > CLICCA QUI PER LEGGERE DELL'AGGIORNAMENTO ALLA RED BULL PER BATTERE LA FERRARI <