Ferrante: "Europeo? Immobile avanti anni luce su Belotti"

Immobile vive un momento magico, di cui giova ovviamente tutta la Lazio. Ai microfoni di TMW ha parlato Ferrante, ex Torino: "Immobile o Belotti all'Europeo? Troppo presto per dirlo, l'Europeo è ancora lontano. Purtroppo con Mancini o gioca uno o gioca l'altro. Adesso è avanti anni luce Immobile, anche per la classifica e il gioco della Lazio, che lo mette sempre nelle migliori condizioni di calciare".

