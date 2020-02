Lazio, non c'è infrasettimanale che tenga: all'Olimpico attesi in 40 mila

C'è voglia di Lazio. Voglia di aria fresca, nonostante la stagione. Lassù, in vetta alla classifica, si sta bene ed è comodo. Confortevole, piace e tutti: a Inzaghi e ai suoi ragazzi in primis, che macinano gol, punti e vittorie. Poi ai laziali. Erano in 20 mila al derby in trasferta, quasi in 40 mila contro la Spal. Si ripeteranno un mercoledì sera di febbraio, “il” mercoledì sera di febbraio. Lo riporta la rassegna stampa di Radiosei. I biancocelesti si giocano un jolly prezioso, in palio c'è il secondo posto, una girata di chiave al piazzamento Champions. La Lazio è chiamata alla vittoria contro un Verona mai così insidioso come in questa stagione. Squadra non semplice da affrontare, pericolosa, serve il supporto dell'Olimpico. Eccolo: i laziali hanno risposto in 40 mila, non c'è turno infrasettimanale che possa tenere.

LAZIO, LE PAROLE DI IGLI TARE

LAZIO, CORREA VERSO IL RECUPERO

TORNA ALLA HOMEPAGE