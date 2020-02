Lazio, Correa migliora: in panchina già domenica a Parma?

La Lazio e Simone Inzaghi aspettano Joaquin Correa. L'argentino, fermatosi a Brescia, è rientrato con Napoli e Roma, ma proprio nella stracittadina ha chiesto il cambio. Si temeva il peggio, ma gli esami hanno scongiurato una lesione. L'argentino è stato comunque fermato per permettere alla parte indolenzita di migliorare. Non ci sarà domani con il Verona, ma potrebbe tornare già domenica a Parma. Decisivi saranno gli allenamenti da giovedì in poi, ma la sensazione è che il numero undici possa andare almeno in panchina al Tardini. Se così fosse aumenterebbero le possibilità di vederlo titolare domenica 16 febbraio contro l'Inter in un big match che profuma di spareggio. Le accelerazioni e i colpi del Tucu potrebbero fare la differenza. Inzaghi e i tifosi della Lazio lo sanno bene e attendono l'ex Siviglia.

