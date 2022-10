Feyenoord-Lazio, corsa al biglietto: il dato aggiornato

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

In attesa della partita contro il Midtjylland di domani sera, i tifosi della Lazio già si stanno preparando per l'ultima sfida del girone F di Europa League in Olanda contro il Feyenoord. Nonostante sia una trasferta lontana che si gioca in un giorno infrasettimanale la risposta è stata piuttosto importante. Al momento sono circa 500 i biglietti acquistati dai sostenitori laziali per assistere al match del de Kuip che si giocherà giovedì 3 novembre alle ore 18:45. C'è tempo fino al 1 novembre alle ore 12:00 per assicurarsi un posto al settore ospiti dell'impianto di Rotterdam.