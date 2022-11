Feyenoord - Lazio, puniti i disordini degli olandesi: la decisione della Uefa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

I tifosi del Feyenoord sono spesso stati protagonisti di disordini a margine delle partite europee, come successo recentemente nelle sfide del club di Rotterdam contro Lazio e Sturm Graz. La Uefa ha punito la società olandese comminando una multa complessiva di 56.000 euro per i comportamenti dopo Feyenoord - Lazio e 50.000 euro per Sturm Graz - Feyenoord. Inoltre la commissione disciplinare di Nyon ha vietato la vendita dei biglietti per le prossime due gare in trasferta e ha imposto la chiusura della curva in occasione della prossima sfida di Europa League al de Kuip.