FIFA 23 | Ratings FUT Serie A: dalla Lazio due giocatori nella TOP15

FIFA 23 è ormai dietro l'angolo. Il popolare gioco dell'EA Sports, nella sua modalità FUT, promette come anno di attrarre decine di migliaia di videogiocatori. È uscita quest'oggi la top15 della Serie A: le carte più forti secondo gli sviluppatori del campionato italiano. Si parte il 27-30 settembre, come sempre online. Sono presenti due laziali in classifica, sebbene il più forte d'Italia, per l'EA Sports, sia il milanista Maignan, con valutazione 87. Dietro di lui, a 86, una lunga serie di giocatori: Immobile, Milinkovic-Savic, Lautaro Martinez, Lukaku, Dybala, Brozovic, Barella, Skriniar, Szczesny. A 85 poi Hernandes, Pogba e Kostic, a 84 Vlahovic e Tonali. Per la Lazio dunque due alfieri importanti, con un punto perso da Immobile rispetto alla passata stagione, decisione discutibile, e uno acquistato da Milinkovic-Savic, forse troppo poco.