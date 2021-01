FIFA, novità nel Mondiale per club: introdotta sostituzione per commozione cerebrale

Novità in arrivo, che sarà però sperimentata durante i Mondiale per Club in Qatar (1 febbraio - 11 febbraio 2021). La FIFA, mettendo al primo posto la salute dei calciatori, ha deciso di introdurre una modifica: alle squadre sarà consentito di utilizzare una sostituzione aggiuntiva in casi di commozione cerebrale. Saranno però possibili solamente tre occasioni per effettuare le cinque sostituzioni regolari, questo per non interrompere eccessivamente il gioco. L'IFAB ha già approvato i protocolli per il cambio in caso di commozione cerebrale, con l'obiettivo di "evitare che il giocatore possa subire una seconda commozione cerebrale durante il gioco, che potrebbe avere conseguenze molto gravi; ridurre la pressione sul personale medico dando loro più tempo per esaminare il giocatore; e stabilire un processo semplice che può essere applicato a tutti i livelli del calcio ".