FIGC, Gravina: "A lavoro per candidare l'Italia a Euro 2032"

Il calcio italiano è pronto ad essere riformato, parola del presidente della Figc Gabriele Gravina. Come riportato dall'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport la rivoluzione sarà divisa in sei punti principali: dalla riforma del settore giovanile, al progetto delle scuole al MIUR, passando per il rafforzamento di Coverciano, una migliore gestione dei ricavi e anche la candidatura dell'Italia per l'Europeo 2032.

"Mentre noi stiamo lavorando per riportare in Italia una grande competizione internazionale che può essere il volano di una rinascita, continuiamo a manifestare all’esterno un’immagine di litigiosità e scarsa disponibilità al dialogo. Per questo lavoro quotidianamente per tenere lontani dal nostro mondo manovratori esterni, che fanno leva sui soliti noti, quelli che ritengono il calcio cosa loro", queste le sue parole.