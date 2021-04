Filck annuncia l'addio, il Bayern Monaco non gradisce: i dettagli

Nella giornata di ieri l'allenatore del Bayern Monaco Hansi Flick ha annunciato che non sarà più l'allenatore dei tedeschi. Dichiarazioni che non sono affatto piaciute alla società che ha espresso tutto il suo disappunto in un comunicato: "Sabato, Hansi Flick, l'allenatore dell'FC Bayern, ha informato il pubblico del suo desiderio di rescindere il suo contratto, che durerà fino a giugno 2023, all'inizio della stagione in corso. Hansi Flick ha informato il consiglio di amministrazione dell'FC Bayern München AG di questa richiesta nel corso della scorsa settimana.

Hansi Flick e FC Bayern hanno quindi deciso di concentrarsi sulle partite contro VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen (20 aprile) e 1. FSV Mainz 05 (24 aprile) in modo che l'intera squadra potesse concentrarsi su di loro per non disturbare tre partite importanti. L'FC Bayern disapprova la comunicazione unilaterale di Hansi Flick e proseguirà i colloqui come concordato dopo la partita di Mainz".