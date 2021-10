Fiorentina, Commisso annuncia: “Vlahovic non rinnoverà il contratto”

Dusan Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina. Ad annunciarlo è proprio il presidente Commisso che, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato: "In queste settimane in cui sono stato qui a Firenze ho provato personalmente a trovare una soluzione che potesse rendere felice il ragazzo ed il Club, ma, con mio grande dispiacere, ogni nostro tentativo e ogni nostro sforzo non è stato premiato". L'attaccante serbo dunque andrà in scadenza a giugno 2023 e sarà libero di cercare l'accordo con la sua nuova squadra. La Viola sta per perdere un pezzo da 90.