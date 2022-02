Fiorentina – Lazio, è il “Matchday”: la società ricorda l’appuntamento – FOTO

L’attesa sta per finire, la Serie A è tornata con la ventiquattresima giornata e tra le squadre in campo oggi ci saranno anche Fiorentina e Lazio. I riflettori questa sera saranno puntati sullo Stadio Artemio Franchi di Firenze dove i biancocelesti dovranno sfidare i viola in un vero e proprio scontro diretto. I toscani hanno una gara in meno, attualmente sono a pari punti con le aquile. Sarà un match importante per i ragazzi di Sarri, il risultato inciderà sul loro percorso verso l’Europa. La società come di consueto ha ricordato l’appuntamento tramite i canali social ufficiali, in allegato anche il link per poter seguire la gara che in questa occasione sarà trasmessa sia su Dazn sia su Sky.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

La Serie A "trasloca" negli States: i club a NYC durante i Mondiali?

Lazio, è un Immobile no-stop. Problemi al ginocchio, ma Sarri non può dargli respiro