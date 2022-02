La Serie A "trasloca" negli States: i club a NYC durante i Mondiali?

La Serie A pensa di "traslocare" negli Stati Uniti durante il Mondiale in Qatar. L'ambizioso progetto, riporta TuttoMercatoWeb, è portato avanti dalla Lega, che starebbe pensando di concentrare tutte le 20 squadre in una "bolla", probabilmente nell'area di New York. L'obiettivo sarebbe quello di disputare in tre settimane un torneo con una fase a gironi, poi quarti, semifinali e finale. L'idea avrebbe riscosso consensi da parte di molti dirigenti, che non saprebbero come gestire le rose senza impegni dal 13 novembre a inizio gennaio 2023.

COINVOGIMENTO LIGA - La prima ipotesi era quella di organizzare un torneo con una selezione di squadre di A e della Liga. La proposta era stata avanzata dall'ad De Siervo a Tebas, ma il dirigente spagnolo non si era scaldato. Così il nostro calcio avrebbe deciso di provare da solo l'assalto a un mercato strategico, quello statunitense. Tuttavia, è ora necessario stilare un business plan e capire quali sponsor sarebbero disposti a coprire i costi, oltre a vendire i diritti tv. Le difficoltà non mancano, a partire dallo spostare con voli charter 1200 persone. Dal punto di vista della location, la Lega è già avanti. Manca la parte più importante, quella dei soldi.

