Lazio Primavera, obiettivo promozione: oggi a Crotone per vincere

RASSEGNA STAMPA – Altro appuntamento per la squadra di Alessandro Calori che oggi è attesa a Crotone. La gara è in programma alle 11 allo stadio Baffa di Cotronei. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le baby aquile attualmente sono in testa alla classifica ma occhio al Cesena e al Frosinone che hanno accorciato le distanze e sono col fiato sul collo. 3 sono i punti che segnano la distanza dai ciociari mentre il Cesena è a un passo. L’andata al Fersini si è conclusa positivamente per i biancocelesti che hanno stravinto, la speranza è che riescano a replicare quanto fatto in precedenza così da conquistare altri tre punti fondamentali per mantenersi il posto assicurato, per il momento, in vetta. L’obiettivo è sempre lo stesso: la promozione.

