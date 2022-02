Sporting Gijon, Gallego: “Jony? È incredibile vedere come un giocatore…”

Jony ha salutato la Lazio per una “nuova” esperienza allo Sporting Gijon, in Spagna. La scelta di tornare nel club che lo ha cresciuto non poteva essere più azzeccata per lui e per i tifosi, questi ultimi gli hanno riservato un’accoglienza davvero calorosa. L'ex biancoceleste ha portato una ventata di entusiasmo che ha lasciato senza parole lo stesso tecnico David Gallego. Proprio lui in un’intervista riportata da El Comercio, ha rivelato: “Spero che l'euforia degli spalti continui così, dobbiamo diffonderla con il nostro gioco perché questa euforia sia maggiore. Da allenatore, è incredibile vedere che un giocatore genera queste aspettative". Ha poi aggiunto: “Può portarci tante cose per via del suo talento. Ha le stesse possibilità del resto dei suoi compagni di squadra".

