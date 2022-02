Calciomercato Lazio, Strakosha pronto a salutare: il Watford ci prova

In scadenza, ormai libero di siglare nuovi accordi con altri club. Thomas Strakosha è a un passo dall’addio alla Lazio, il portiere albanese ha diversi estimatori in giro per l’Europa e negli ultimi giorni il club che s’è fiondato in maniera più decisa su di lui è il Watford. I contatti sono avviati, procedono bene, l’offerta sul tavolo è economicamente allettante, molto dipenderà dalla permanenza o meno delle Hornets in Premier League. Se il Watford dovesse retrocedere in Championship, non è detto che Strakosha accetti la destinazione. La notizia però va registrata, Strakosha può lasciare Roma a zero, sarebbe un altro colpo per le casse societarie. Strakosha, a 27 anni, rimane un patrimonio tecnico ed economico della Lazio. Il Watford fa sul serio, ha messo sul tavolo una proposta economica interessante, ora deve salvarsi se vuole davvero convincere Thomas.

