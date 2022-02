Monza, Dany Mota: “Club interessati a me? Una motivazione in più”

Dany Mota è stato uno dei nomi più caldi nelle ultime ore del calciomercato invernale. L'attaccante del Monza, pilastro e trascinatore del club di Berlusconi, è finito da tempo nel mirino di diverse big europee. Il giovane centravanti portoghese, accostato anche alla Lazio proprio l'ultimo giorno di mercato, piace anche a due società molto blasonate in patria come Porto e Sporting Lisbona. In una lunga intervista rilasciata a zerozero.pt, il calciatore ha parlato così dell'interesse di altre squadre: "Quando sei un giocatore sai che possono esserci degli accostamenti ad altre squadre, fa parte del calcio. Da un lato sei felice perché alcuni grandi club pensano a te e questo vuol dire che hai qualità, ma dall’altra è una motivazione in più per lavorare duramente e migliorare".