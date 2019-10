Fiorentina - Lazio, Guida: “Champions da brividi, ma più pressioni in Serie A”

Fiorentina - Lazio è stata affidata a Marco Guida. Arbitro della sezione di Torre Annunziata, il fischietto campano tornerà a dirigere in campionato (qui tutti i precedenti con i biancocelesti) dopo il suo esordio assoluto in Champions League. Lo scorso 22 ottobre, infatti, Guida ha arbitrato Tottenham - Stella Rossa (5-0 ndr), il suo primo incontro nella fase finale del torneo per club più importante d'Europa: “Quando ho sentito la musichetta della Champions mi è venuto un brivido sulla schiena” - ha detto in un'intervista a Il Mattino - “Ma, nonostante i grandi interessi economici che ci sono in campo internazionale, in Italia senti pressioni maggiori sia da parte dei giocatori che dell'ambiente. Quindi la partita si affronta in modo diverso, anche tecnicamente”. Guida poi parla del Var: “Il vero errore di un arbitro è non essere uniforme nel giudizio. Grazie al Var siamo tutti più sereni, anche nell'approccio alla partita. Sappiamo che c'è uno strumento che può aiutarci ed evitarci tante notti insonni”- ma stare in campo è sempre meglio, dice Guida, che conclude con un aneddoto - “I capitani che vorrei sempre avere in campo? Di Vaio e Pellisier, quasi mi accompagnarono per mano al mio esordio in Serie A in un Chievo - Bologna”.

