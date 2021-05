Fiorentina - Lazio, i convocati viola: due assenze per Iachini

Il match tra Fiorentina e Lazio è importante per entrambe: i viola per assicurarsi la salvezza, i biancocelesti per avvicinare la zona Champions. In casa toscana, Giuseppe Iachini ha convocato 24 calciatori per il match del Franchi. Oltre allo squalificato Igor, il mister deve fare a meno anche di Borja Valero. Ecco nel dettaglio l'elenco dei giocatori a disposizione.

Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati.

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Martinez Quarta, Maxi Oliveira, Milenkovic, Pezzella, Venuti, Ponsi.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar.

Attaccanti: Callejon, Kokorin, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic.